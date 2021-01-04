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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Kuruluş Osman’da Türklerin Kozmik Odası açılıyor!
İkinci sezonuyla izleyicilerden tam puan alan Kuruluş Osman'ın 6 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 41'inci bölümünde, Kozmik Oda'nın kapıları açılacak. Ertuğrul Bey'in vefatının ardından Beylik emanetlerini alarak Kayı Beyi olan Osman Bey, Bamsı Bey'den emanetlerin yalnızca bunlarla sınırlı olmadığının bilgisini almıştı. Oğuz Kağan ve diğer Türk kağanlarından emanet, Büyük Türk hakanlığının yeniden doğması için kritik öneme sahip bu belgeler, 41'inci bölümde Bamsı Bey tarafından Osman Bey'e teslim edilecek.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 13:17
Kayı beyi seçilmesinin ardından beylik emanetlerini teslim alan ve babası Ertuğrul Bey'in kılıcını kuşanan Osman Bey, Bamsı Bey'den emanetlerin yalnızca bunlarla sınırlı olmadığının bilgisini almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk hükümdarlarından Kayı beylerine kalmış ulu emanetlerin saklandığı ve Bamsı Bey tarafından korunan Kozmik Oda'daki belgelerde hangi bilgilerin yer aldığı, 'Kuruluş Osman' izleyicileri tarafından sosyal medyada yoğun biçimde tartışılıyor.
Oğuz Kağan ve diğer Türk kağanlarından emanet, Büyük Türk hakanlığının yeniden doğması için kritik öneme sahip bu belgeler, 41'inci bölümde Bamsı Bey tarafından Osman Bey'e teslim edilecek.
Osman Bey, 'Kozmik Oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Bamsı Bey, 'Kozmik Oda'yı korumak için ne yapacak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?