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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Mehmet Ali Erbil paylaştı! İki yıl sonra ilk kez…
Uzun süren tedavisinin ardından ilk kez kendi başına yürümeye başlayan Mehmet Ali Erbil'den peş peşe güzel haberler geldi. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Erbil, sosyal medya hesabından sevenlerini mutlu eden bir paylaşım yaptı. giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 14:32
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan şovmen Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.
"İKİ YIL SONRA İLK TIRAŞIM"
63 yaşındaki ünlü şovmen, gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü. Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı takipçilerinden kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
TEK BAŞINA YÜRÜYEBİLİYOR
Önceki gün Erbil'i evinde ziyaret eden yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıklamıştı.
"2021'İN EN GÜZEL HABERİ"
Mehmet Ali Erbil ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Avşar, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi.