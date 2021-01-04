Mehmet Ali Erbil paylaştı! İki yıl sonra ilk kez…

Uzun süren tedavisinin ardından ilk kez kendi başına yürümeye başlayan Mehmet Ali Erbil'den peş peşe güzel haberler geldi. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Erbil, sosyal medya hesabından sevenlerini mutlu eden bir paylaşım yaptı. giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.