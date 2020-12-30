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KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştı��ını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 40. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE