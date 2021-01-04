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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Hercai’den büyük başarı! 4 ödül birden aldı
Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan atv, yurt dışında da rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Milyonları ekran başına kilitleyen atv dizileri ödülleri toplamaya devam ediyor. Son olarak atv'nin fenomen dizisi Hercai, İsrail'de verilen 2020 ödüllerinde 4 ödül birden aldı.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:55
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. atv reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İsrail'de yayın yapan Turkish Drama Channels kanalı bir yarışma düzenleyip 2020'nin en iyilerini seçti.
Hercai 4 kategoride ödül aldı:
"En İyi Dizi", Reyyan ve Miran karakterleriyle "En İyi Çift", "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Ebru Şahin, "En İyi Genç Oyuncu" dalında ise Ebrar Demirbilek ödül sahibi oldu.
Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök, İlay Erkök'ün paylaştığı dizinin yönetmenliğini üstleniyor.