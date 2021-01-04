Hercai’den büyük başarı! 4 ödül birden aldı

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan atv, yurt dışında da rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Milyonları ekran başına kilitleyen atv dizileri ödülleri toplamaya devam ediyor. Son olarak atv'nin fenomen dizisi Hercai, İsrail'de verilen 2020 ödüllerinde 4 ödül birden aldı.