Kuruluş Osman'da Osman Bey kendi Nizamını kurmaya başlıyor! Dündar Bey ipin ucunda

41'nci bölümüyle ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor. Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından Kayı Beyi olan Osman Bey, ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkar. Ancak obada ve uç bölgesinde nizamı kurmaya çalışan Osman Bey, Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır. Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...