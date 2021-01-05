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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Osman Bey kendi Nizamını kurmaya başlıyor! Dündar Bey ipin ucunda Kuruluş Osman'da Osman Bey kendi Nizamını kurmaya başlıyor! Dündar Bey ipin ucunda
41'nci bölümüyle ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor. Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından Kayı Beyi olan Osman Bey, ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkar. Ancak obada ve uç bölgesinde nizamı kurmaya çalışan Osman Bey, Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır. Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 05.01.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 12:13
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Kayı Beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
GALERİ DEVAM EDİYOR DÜNDAR BEY İPİN UCUNDA
Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır.
Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
Göktuğ'un cezası ne olacak? Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek?
Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?