Akıncı hazımsızlığı! Sırf ATV'de yayınlanıyor diye…

Akıncı dizisi sıra dışı konusu ve verdiği mesajlarla ekrana damga vururken, ecdadıyla gurur duyan bir neslin 'Akıncı' gibi bir milli süper kahramanı olmasını hazmedemeyen linçci tayfa yine devreye girdi. Birgün sırf Atv'de yayınlanıyor diye karalama çalıştı. Dizinin reyting oranlarından 'başarılı-başarısız' hesabı yapan gazeteler ve "Yerli süper kahraman mı olur?" deyip diziyi akıllarınca ti'ye almaya çalışan Twitter muhalifleriyle ilgili yazı kaleme alan Mevlüt Tezel, "Karşımızda öyle bir muhalif zihniyet var ki, sırf dizi ATV'de yayınlanıyor diye reytinglerde çakılmasını istiyorlar!" dedi. İşte Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in o yazısı...