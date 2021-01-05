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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Akıncı hazımsızlığı! Sırf ATV'de yayınlanıyor diye…
Akıncı dizisi sıra dışı konusu ve verdiği mesajlarla ekrana damga vururken, ecdadıyla gurur duyan bir neslin 'Akıncı' gibi bir milli süper kahramanı olmasını hazmedemeyen linçci tayfa yine devreye girdi. Birgün sırf Atv'de yayınlanıyor diye karalama çalıştı. Dizinin reyting oranlarından 'başarılı-başarısız' hesabı yapan gazeteler ve "Yerli süper kahraman mı olur?" deyip diziyi akıllarınca ti'ye almaya çalışan Twitter muhalifleriyle ilgili yazı kaleme alan Mevlüt Tezel, "Karşımızda öyle bir muhalif zihniyet var ki, sırf dizi ATV'de yayınlanıyor diye reytinglerde çakılmasını istiyorlar!" dedi. İşte Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in o yazısı...
Giriş Tarihi: 05.01.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 11:33
Tarkan', 'Kara Murat' filmleriyle büyüyerek geçmişini öğrenen, ecdadıyla gurur duyan bir neslin, 'Akıncı' gibi bir milli süper kahramanı olmasını hazmedemeyen linçci tayfa yine devreye girdi. İşte Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in yazısı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Payitaht Abdülhamid', 'Diriliş Ertuğrul' gibi dizilerin ardından yandaşların 'Osmanlıcı duygulara' hitap eden yapımlarına son olarak bir süper kahraman dizisi eklendi. 'Yerli ve milli' bir süper kahramanın hikâyesinin anlatıldığı 'Akıncı' dizisinin ilk bölümünde toplam 71 kişi öldürüldü.'
Bu haber spotu muhalif Birgün gazetesine ait. Haberin detayında dizide hangi karakter, kaç kişiyi öldürdü tek tek yazılmış. Dizinin reyting oranlarından 'başarılı-başarısız' hesabı yapan gazeteler, "Yerli süper kahraman mı olur?" deyip diziyi akıllarınca ti'ye almaya çalışan Twitter muhalifleri de oldu.
Çatışmada 50 kişi de ölür, bin, 10 bin kişi de... Bu haberle Birgün gazetesi ne yapmak, nereye varmak istemektedir?
Çok acayip kafalar bunlar! Yahu ne olacak bizim de 'Akıncı' gibi bir milli süper kahramanımız olsun, çocuklar, gençler ondan ilham alsın işte. Bizim kuşak 'Tarkan', 'Kara Murat' filmleriyle büyüdü, geçmişini öğrendi, ecdadıyla gurur duydu.