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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den sevenlerine müjde! Yeni yılda yeni proje Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den sevenlerine müjde! Yeni yılda yeni proje
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Yeni yıla yaptığı paylaşımlarla giren ve sosyal medyaya damga vuran Fahriye Evcen, oğlu Karan'a hamile kalmasının ardından kariyerine ara vermişti. Karan'a kendisi bakan ve uzun süredir gelen teklifleri geri çeviren Evcen, yeni yılda ekranlara dönebileceği sinyalini verdi.
Giriş Tarihi: 05.01.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 13:00
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Fahriye Evcen, sevenlerini heyecanlandıracak haberi verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti.
2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen müjdeyi verdi.
Yeni yılda ekranlara dönebileceğinin sinyalini veren Fahriye Evcen, okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, Karan için bakıcı tutacak.
Milliyet'in haberine göre sete dönmezse oğlu Karan'a tek başına bakmaya devam edecek olan Evcen, son olarak dört yıl önce başrolünü Engin Akyürek'le paylaştığı 'Ölene Kadar' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.