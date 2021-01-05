Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den sevenlerine müjde! Yeni yılda yeni proje

Milliyet'in haberine göre sete dönmezse oğlu Karan'a tek başına bakmaya devam edecek olan Evcen, son olarak dört yıl önce başrolünü Engin Akyürek'le paylaştığı 'Ölene Kadar' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

