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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den sevenlerine müjde! Yeni yılda yeni proje

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Yeni yıla yaptığı paylaşımlarla giren ve sosyal medyaya damga vuran Fahriye Evcen, oğlu Karan'a hamile kalmasının ardından kariyerine ara vermişti. Karan'a kendisi bakan ve uzun süredir gelen teklifleri geri çeviren Evcen, yeni yılda ekranlara dönebileceği sinyalini verdi.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 13:00
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den sevenlerine müjde! Yeni yılda yeni proje

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Fahriye Evcen, sevenlerini heyecanlandıracak haberi verdi.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den sevenlerine müjde! Yeni yılda yeni proje

Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra kariyerine ara vermişti.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den sevenlerine müjde! Yeni yılda yeni proje

2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen müjdeyi verdi.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den sevenlerine müjde! Yeni yılda yeni proje

Yeni yılda ekranlara dönebileceğinin sinyalini veren Fahriye Evcen, okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, Karan için bakıcı tutacak.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den sevenlerine müjde! Yeni yılda yeni proje

Milliyet'in haberine göre sete dönmezse oğlu Karan'a tek başına bakmaya devam edecek olan Evcen, son olarak dört yıl önce başrolünü Engin Akyürek'le paylaştığı 'Ölene Kadar' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.