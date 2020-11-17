Kuruluş Osman'da Osman Bey herkese meydan okuyor! Targun Hatun dengeleri nasıl değiştirecek?

İkinci sezonuyla da reytinglere damga vurmaya devam eden Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey beylik davasını başlatıyor! Yavlak Arslan'ın toyuna davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Peki Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...