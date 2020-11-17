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Kuruluş Osman'da Osman Bey herkese meydan okuyor! Targun Hatun dengeleri nasıl değiştirecek?

İkinci sezonuyla da reytinglere damga vurmaya devam eden Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey beylik davasını başlatıyor! Yavlak Arslan'ın toyuna davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Peki Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 16:25
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Kuruluş Osman'da Osman Bey herkese meydan okuyor! Targun Hatun dengeleri nasıl değiştirecek?

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.

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Kuruluş Osman'da Osman Bey herkese meydan okuyor! Targun Hatun dengeleri nasıl değiştirecek?

Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.

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Kuruluş Osman'da Osman Bey herkese meydan okuyor! Targun Hatun dengeleri nasıl değiştirecek?

Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır,

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Kuruluş Osman'da Osman Bey herkese meydan okuyor! Targun Hatun dengeleri nasıl değiştirecek?

Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar.

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Kuruluş Osman'da Osman Bey herkese meydan okuyor! Targun Hatun dengeleri nasıl değiştirecek?

Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi?