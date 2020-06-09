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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 25'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı her bölümle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 25'nci bölüm fragmanına Osman Bey ve Balgay arasındaki hesaplaşma damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:19
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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor! GALERİ DEVAM EDİYOR

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 25'inci bölümünde; Osman Bey, Balgay'la yüzleşiyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşı karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'un gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?