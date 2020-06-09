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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!
ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 25'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı her bölümle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 25'nci bölüm fragmanına Osman Bey ve Balgay arasındaki hesaplaşma damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:17Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:19