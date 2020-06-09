Sosyal medya hesabı açılan Taha Duymaz: Bu süreçte çok yıprandım

Hatay'da, yaşadığı köy evinde yaptığı yemek çeşitleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Taha Duymaz, Instagram'da kısa sürede 1 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler alan Duymaz'ın eleştirilere verdiği cevap sonrası sosyal medya hesabı kapatıldı. Yaptığı başvuru sonucu hesabı yeniden kullanıma açılan Duymaz, "Bu süreçte beni çok yıprattılar. Yıllardır verdiğim emekler boşa gitti. Bu yapılanlarla ilgili hukuki işlem başlatacağım. Ben yine yemeklerimi yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim benim yanımda olmaya devam etsin" dedi.