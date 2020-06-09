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Sosyal medya hesabı açılan Taha Duymaz: Bu süreçte çok yıprandım

Hatay'da, yaşadığı köy evinde yaptığı yemek çeşitleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Taha Duymaz, Instagram'da kısa sürede 1 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler alan Duymaz'ın eleştirilere verdiği cevap sonrası sosyal medya hesabı kapatıldı. Yaptığı başvuru sonucu hesabı yeniden kullanıma açılan Duymaz, "Bu süreçte beni çok yıprattılar. Yıllardır verdiğim emekler boşa gitti. Bu yapılanlarla ilgili hukuki işlem başlatacağım. Ben yine yemeklerimi yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim benim yanımda olmaya devam etsin" dedi.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 12:02
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Sosyal medya hesabı açılan Taha Duymaz: Bu süreçte çok yıprandım GALERİ DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfakta yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

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Sosyal medya hesabı açılan Taha Duymaz: Bu süreçte çok yıprandım

Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya kaydedip sosyal medyada yayınlayan Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi.

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Sosyal medya hesabı açılan Taha Duymaz: Bu süreçte çok yıprandım

İlgi odağı haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

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Sosyal medya hesabı açılan Taha Duymaz: Bu süreçte çok yıprandım

HESABI YENİDEN AÇILDI

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı üst üste 'spam' olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı.

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Sosyal medya hesabı açılan Taha Duymaz: Bu süreçte çok yıprandım

Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvuru sonucunda hesabı yeniden kullanıma açıldı.