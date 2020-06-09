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Oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evliliğe ilk adımı attı!

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu ile evliliğe ilk adımı attı. Geçtiğimiz aylarda gittikleri yurt dışı seyahatinde evlenme kararı alan çift nişanlandı. İlişkilerini kameralardan uzak yaşayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, nişan töreninden de hiçbir anı takipçileriyle paylaşmadı.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:55
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Oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evliliğe ilk adımı attı! GALERİ DEVAM EDİYOR

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda yurt dışında evlilik teklifi ettiği Ece Çeşmioğlu ile evliliğe ilk adımı attı.

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Oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evliliğe ilk adımı attı!

Koronavirüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulan ikili, özel hayatları için önemli bir adım attı.

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Oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evliliğe ilk adımı attı!

Ölmez, Belçika'da evlilik teklifi ettiği sevgilisini bu sefer de ailesinden istedi. Çift, salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

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Oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evliliğe ilk adımı attı!

Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.

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Oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evliliğe ilk adımı attı!

HİÇBİR PAYLAŞIM YAPMADILAR

Öte yandan ilişkilerini çok göz önünde yaşamayı tercih etmeyen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından nişan törenlerine ait herhangi bir paylaşım yapmadı.