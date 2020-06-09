Oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evliliğe ilk adımı attı!

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu ile evliliğe ilk adımı attı. Geçtiğimiz aylarda gittikleri yurt dışı seyahatinde evlenme kararı alan çift nişanlandı. İlişkilerini kameralardan uzak yaşayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, nişan töreninden de hiçbir anı takipçileriyle paylaşmadı.