Kuruluş Osman’da hesap vakti! Osman Bey Alişar ve Dündar’ın cezasını kesiyor

Kuruluş Osman'IN 22'nci bölümü izleyicileri ekran başına kilitlerken merakla beklenen 23'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 23. bölüm fragmanına Osman Bey'in " Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir " sözleri damga vurdu. Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koyan Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...