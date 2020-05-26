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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da hesap vakti! Osman Bey Alişar ve Dündar’ın cezasını kesiyor

Kuruluş Osman’da hesap vakti! Osman Bey Alişar ve Dündar’ın cezasını kesiyor

Kuruluş Osman'IN 22'nci bölümü izleyicileri ekran başına kilitlerken merakla beklenen 23'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 23. bölüm fragmanına Osman Bey'in " Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir " sözleri damga vurdu. Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koyan Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 12:58
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Kuruluş Osman’da hesap vakti! Osman Bey Alişar ve Dündar’ın cezasını kesiyor

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen 'Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek 23'ncü bölümünde heyecan zirvede.

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Kuruluş Osman’da hesap vakti! Osman Bey Alişar ve Dündar’ın cezasını kesiyor

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu.

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Kuruluş Osman’da hesap vakti! Osman Bey Alişar ve Dündar’ın cezasını kesiyor

Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak?

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Kuruluş Osman’da hesap vakti! Osman Bey Alişar ve Dündar’ın cezasını kesiyor

Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak?

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Kuruluş Osman’da hesap vakti! Osman Bey Alişar ve Dündar’ın cezasını kesiyor

Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?