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La Casa De Papel 5. sezon için dikkat çeken tarih! Tanıtım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
Dünya çapında en çok beğenilen diziler arasında yer almayı başaran La Casa De Papel'in beşinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayında dördüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkan dizinin, yeni sezonu hakkında araştırmalar başladı. La Casa De Papel'in yaratıcısı Alex Pina tarafından beşinci sezon hakkında açıklama gelmişti. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon tanıtımı yayınlandı mı? İşte yeni sezon için dikkat çeken o tarih...
Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:50Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 12:55