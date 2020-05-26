26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri La Casa De Papel 5. sezon için dikkat çeken tarih! Tanıtım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. sezon için dikkat çeken tarih! Tanıtım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

Dünya çapında en çok beğenilen diziler arasında yer almayı başaran La Casa De Papel'in beşinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayında dördüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkan dizinin, yeni sezonu hakkında araştırmalar başladı. La Casa De Papel'in yaratıcısı Alex Pina tarafından beşinci sezon hakkında açıklama gelmişti. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon tanıtımı yayınlandı mı? İşte yeni sezon için dikkat çeken o tarih...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 12:55
  • 1
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon için dikkat çeken tarih! Tanıtım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformında yayınlanan La Casa De Papel dizisinin dördüncü sezonu 3 Nisan 2020 tarihinde seyirciyle buluştu. Dizinin 4. sezonunda, Profesör, Lizbon'un öldürüldüğünü düşünüyor. Rio ile Tokyo askeri bir tankı havaya uçuruyor. Nairobi ise ölüm kalım mücadelesi veriyor. En zorlu zamanlarından birini yaşayan ekibin beşinci sezonda nasıl bir maceraya atılacağı şimdiden merak ediliyor. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenme oranı yakalayan La Casa De Papel'in 5. sezonu için o tarih dikkat çekiyor. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

  • 2
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon için dikkat çeken tarih! Tanıtım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük dördüncü sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.

  • 3
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon için dikkat çeken tarih! Tanıtım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

4. sezon 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

  • 4
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon için dikkat çeken tarih! Tanıtım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

4. sezon 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

  • 5
  • 10
La Casa De Papel 5. sezon için dikkat çeken tarih! Tanıtım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

4. sezon 3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.