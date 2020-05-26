La Casa De Papel 5. sezon için dikkat çeken tarih! Tanıtım yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformında yayınlanan La Casa De Papel dizisinin dördüncü sezonu 3 Nisan 2020 tarihinde seyirciyle buluştu. Dizinin 4. sezonunda, Profesör, Lizbon'un öldürüldüğünü düşünüyor. Rio ile Tokyo askeri bir tankı havaya uçuruyor. Nairobi ise ölüm kalım mücadelesi veriyor. En zorlu zamanlarından birini yaşayan ekibin beşinci sezonda nasıl bir maceraya atılacağı şimdiden merak ediliyor. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenme oranı yakalayan La Casa De Papel'in 5. sezonu için o tarih dikkat çekiyor. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...