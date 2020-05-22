Kuruluş Osman 22. son bölüm tek parça kesintisiz full video izle | 23. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi yayınlanan 22. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Son yayınlanan bölüm sosyal medyada #KutluRüya etiketiyle ise kısa sürede gündem oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 22. yeni bölümünü kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Öte yandan "Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. 27 Mayıs 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman videosunu da haberimizin içerisinde izleyebilirsiniz.

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi yayınlanan 22. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Son yayınlanan bölüm sosyal medyada #KutluRüya etiketiyle ise kısa sürede gündem oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 22. yeni bölümünü kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Öte yandan "Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. 27 Mayıs 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman videosunu da haberimizin içerisinde izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 22. SON BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

OSMAN BEY'İN RÜYASI GERÇEK OLUYOR! 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası'nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar'la evlenen Aygül, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN 23. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VİDEOSU YAYINLANDI İZLE