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Ünlü sanatçı Hilal Özdemir’in yardımına Haluk Levent yetişti!

Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, ekonomik olarak zor günler yaşadığını söylemişti. Oyuncu Hazım Körmükçü'den olaylı şekilde boşanan Hilal Özdemir, boşanmanın ardından çocuklarını bakımını tek başına üstlenmişti. Eski eşinin ödemesi gereken nafakayı ödemediğini belirten Özdemir, karantina sürecinde evini geçindiremeyecek duruma geldiğini gözyaşları içinde anlatmıştı. Ünlü sanatçıya Haluk Levent'ten yardım eli geldi.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 13:58
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Ünlü sanatçı Hilal Özdemir’in yardımına Haluk Levent yetişti!

Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, '2. Sayfa' yayınında ekonomik olarak zor günler yaşadığını söylemişti. Hazım Körmükçü ile olaylı ayrılığının ardından iki çocuğuna tek başına bakan Özdemir, karantina sürecinde yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı.

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Ünlü sanatçı Hilal Özdemir’in yardımına Haluk Levent yetişti!

Haluk Levent bu duruma da kayıtsız kalmadı, Hilal Özdemir'in imdadına yetişti. Güzel haberi Twitter sayfasından duyurdu.

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Ünlü sanatçı Hilal Özdemir’in yardımına Haluk Levent yetişti!

Levent sosyal medya hesabından;

"Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. "Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir'i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım" dediler.

Burak-Banu!

Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!" mesajını paylaştı.

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Ünlü sanatçı Hilal Özdemir’in yardımına Haluk Levent yetişti!

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir zor günler yaşadığını 2. Sayfa programında anlatmıştı;

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Ünlü sanatçı Hilal Özdemir’in yardımına Haluk Levent yetişti!

*Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun