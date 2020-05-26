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Ünlü sanatçı Hilal Özdemir’in yardımına Haluk Levent yetişti!
Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, ekonomik olarak zor günler yaşadığını söylemişti. Oyuncu Hazım Körmükçü'den olaylı şekilde boşanan Hilal Özdemir, boşanmanın ardından çocuklarını bakımını tek başına üstlenmişti. Eski eşinin ödemesi gereken nafakayı ödemediğini belirten Özdemir, karantina sürecinde evini geçindiremeyecek duruma geldiğini gözyaşları içinde anlatmıştı. Ünlü sanatçıya Haluk Levent'ten yardım eli geldi.
Giriş Tarihi: 26.05.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 13:58
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