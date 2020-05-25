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Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı izle

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Giriş: 25.05.2020 21:26
Güncelleme:25.05.2020 21:26
Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 23. bölüm 2. fragmanı izleyiciye sunuldu. Kuruluş Osman dizisinin 23. bölüm 2. fragmanındaki "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı izle.
Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı izle
Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı izle
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