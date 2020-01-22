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Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?

Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Kuruluş Osman dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ederken Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü sorusuna yanıt aranıyor. Dizi kurgusuna göre Ertuğrul Gazi'nin ölüp ölmediği merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Ertuğrul Gazi ile ilgili konuşmaların geçmesi dizinin izleyicilerini heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Bey karakterinin dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Peki, Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 22.01.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 21:51
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Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? ATV'de her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi ile ilgili diyaloglar geçmesi izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü? Dizide Ertuğrul Bey'in hastalandığına yönelik diyaloglar yer aldı. Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a katılacak mı sorusuna dizi takipçileri yanıt arıyor. İşte, merak edilen konuyla ilgili tüm detaylar!

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Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?

ERTUĞRUL GAZİ DÖNECEK Mİ?

Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey ve Dündar Bey'in yüzleştiği anlar ekranlara geldi. Son bölümün fragmanında ise Ertuğrul Bey'in obaya döneceğinden bahsedildi.

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Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?

Ancak Engin Altan Düzyatan'ın diziye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna ise Düzyatan, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor." diye konuştu.

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Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?

Düzyatan; "Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.

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Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?

ERTUĞRUL GAZİ NASIL ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.