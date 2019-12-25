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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o gerçeğiyle şoke etti

Son yılların dikkat çeken oyuncularından Burak Özçivit, ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın 6. bölümüne de damga vuran Burak Özçivit, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit özel hayatıyla da ilgi odağı olurken, sevenleri nereli olduğunu merak etti.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 22:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 22:23
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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o gerçeğiyle şoke etti

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bir kez daha magazin dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Son yılların dikkat çeken oyuncularından Burak Özçivit, ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın 6. bölümüne de damga vuran Burak Özçivit, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o gerçeğiyle şoke etti

DÜNEYDOĞU ANADOLU'DAN

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit özel hayatıyla da ilgi odağı olurken, sevenleri nereli olduğunu merak etti.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o gerçeğiyle şoke etti

Peki Burak Özçivit aslen nereli? İşte Burak Özçivit ve ünlülerin memleketleri..

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o gerçeğiyle şoke etti

Atv'de reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Özel hayatını mercek altına almasıyla Güneş'in memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o gerçeğiyle şoke etti

Hilal Altınbilek – İzmir