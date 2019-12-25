Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o gerçeğiyle şoke etti

Son yılların dikkat çeken oyuncularından Burak Özçivit, ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın 6. bölümüne de damga vuran Burak Özçivit, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit özel hayatıyla da ilgi odağı olurken, sevenleri nereli olduğunu merak etti.