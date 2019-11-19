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Kuruluş Osman ilk bölümüyle ekranlara geliyor!
Kuruluş Osman dizisi atv'de çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan Kuruluş Osman, muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak.
Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 11:44
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