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Kuruluş Osman ilk bölümüyle ekranlara geliyor!

Kuruluş Osman dizisi atv'de çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan Kuruluş Osman, muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 11:44
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Kuruluş Osman ilk bölümüyle ekranlara geliyor!

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde çekilen ve milyonların merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi çarşamba günü ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.

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Kuruluş Osman ilk bölümüyle ekranlara geliyor!

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan Kuruluş Osman, muhteşem oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkacak.

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Kuruluş Osman ilk bölümüyle ekranlara geliyor!

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor.

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos)

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Kuruluş Osman ilk bölümüyle ekranlara geliyor!

KURULUŞ OSMAN'IN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

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Kuruluş Osman ilk bölümüyle ekranlara geliyor!

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.