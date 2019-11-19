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Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i Cihangir Ceyhan'ın hayatındaki gerçek

Çukur dizisindeki Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan gündeme oturdu. Çukur'da Yamaç Koçovalı kavgaya tutuşan Azer yere yıkıldı. Yamaç'ın kızgın demir ile saldırdığı sahnedeki sözleri Azer öldü mü? sorusunu akıla getirdi. Çukur dizisi hayranları yeni bölüm öncesi Azer'in akıbetini merak eder oldu. Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri yaşını öğrendiğinde şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:07
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Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek
Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek

Çukur dizisindeki Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan gündeme oturdu. Çukur'da Yamaç Koçovalı kavgaya tutuşan Azer yere yıkıldı. Yamaç'ın kızgın demir ile saldırdığı sahnedeki sözleri Azer öldü mü? sorusunu akıla getirdi. Çukur dizisi hayranları yeni bölüm öncesi Azer'in akıbetini merak eder oldu.

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Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek
Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı ve Azer büyük bir kavgaya tutuştu. Yamaç'ın Azer'i düşümesi sonrası zor durumda kalan Azer ölümle burun buruna geldi. Yamaç Koçovalı kızgın demiri eline alarak son hamle için Azer'e saldırdı. Yamaç'ın "Güle güle Azer, seni tanımak nadiran de olsa zevkti" sözleri herkesi şaşırttı. Azer' öldü mü? sorusunun cevabı yeni bölümle yanıtlanacak. Sevenleri Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ı gündeme taşıdı.

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Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek
Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek

Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri yaşını öğrendiğinde şaşkına döndü. Peki Cihangir Ceyhan kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

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Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek
Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek

CİHANGİR CEYHAN

15 EKİM 1989

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Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek
Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949