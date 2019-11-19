Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i Cihangir Ceyhan'ın hayatındaki gerçek

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı ve Azer büyük bir kavgaya tutuştu. Yamaç'ın Azer'i düşümesi sonrası zor durumda kalan Azer ölümle burun buruna geldi. Yamaç Koçovalı kızgın demiri eline alarak son hamle için Azer'e saldırdı. Yamaç'ın "Güle güle Azer, seni tanımak nadiran de olsa zevkti" sözleri herkesi şaşırttı. Azer' öldü mü? sorusunun cevabı yeni bölümle yanıtlanacak. Sevenleri Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ı gündeme taşıdı.