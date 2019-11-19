Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i Cihangir Ceyhan'ın hayatındaki gerçek

Çukur dizisindeki Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan gündeme oturdu. Çukur'da Yamaç Koçovalı kavgaya tutuşan Azer yere yıkıldı. Yamaç'ın kızgın demir ile saldırdığı sahnedeki sözleri Azer öldü mü? sorusunu akıla getirdi. Çukur dizisi hayranları yeni bölüm öncesi Azer'in akıbetini merak eder oldu. Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri yaşını öğrendiğinde şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:48Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:07
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Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek
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Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek
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Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek
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69
Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek
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69
Çukur'un Azer 'i öldü mü? Çukur'un Azer'i hayatındaki gerçek