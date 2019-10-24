Kuruluş Osman 'devlet olmak' hashtag'iyle sosyal medyayı salladı!

Kuruluş Osman 2. fragmanıyla dün akşam 21:45'te ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Osman Gazi'ye hayat veren Burak Özçivit'in oyunculuğu ile fragman Twitter'da büyük beğeni topladı. ATV izleyicisinin ne zaman başlayacağını merak ettiği Kuruluş Osman, #devletolmak hashtag'iyle Twitter'a damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın yeni fragmanının ardından #devletolmak hashtag'inde yapılan bazı paylaşımlar...