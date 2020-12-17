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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman Çarşamba gecesine damga vurdu! Reytingleri altüst etti! ‘Burada bey de benim devlet de benim Kuruluş Osman Çarşamba gecesine damga vurdu! Reytingleri altüst etti! ‘Burada bey de benim devlet de benim
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, büyük bir heyecanla takip edilen 38. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Sosyal medyada da Türkiye ve dünya gündeminde yer alan Kuruluş Osman, reytinglere damgasını vurdu. Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni fethetmesi üzerine Kayı Obası'nın tehlikede olduğunu düşünen Savcı Bey, beyliğini ilan edeceğini açıkladı. Osman Bey'in obaya gelişiyle gerilim had safhaya çıkarken Ertuğrul Bey'den gelen haber her şeyi değiştirdi. İşte Kuruluş Osman'ın 38. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 12:43
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 38'inci bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer aldı. Tüm Kişiler kategorisinde zirvede yer alan Kuruluş Osman çarşamba akşamının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
#BüyükDevletOlmaVakti etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 38'inci bölümünde Osman Bey, Geyhatu ile mücadele ederken Kayı Obası'nda bey seçimi heyecanı vardı.
Alpleri ile birlikte Flatyos'un tuzağına düşen Osman Bey, Yavlak Arslan'ın müdahalesi ile Bizans'ın elinden kurtuldu. Yavlak Arslan'ın pişmanlığını dile getirmesi ile ikili helalleşti ve asıl tehlike olarak gördükleri Geyhatu'ya engel olmak için yola çıktı. Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni yeniden fethetmesi üzerine Kayı Obası'nın tehlikede olduğunu düşünen Savcı Bey ve Dündar Bey'in girişimleri ile obada beylik toyu kurulmasına karar verildi. Savcı Bey, toy öncesi Bamsı Bey'in desteğini istedi ancak başarılı olamadı.
Osman Bey ve Yavlak Arslan, Moğol kampına girdi ancak Geyhatu çoktan Moğol tahtına oturmak üzere uç bölgesinden ayrılmıştı.
Osman Bey'in yokluğunda düzenlenen toya Bamsı Bey, Selcan Hatun ve Gündüz Bey'in başında olduğu grup karşı çıkarken; toy sırasında Flatyos'un obaya gelerek Osman Bey'in Yavlak Arslan'la birlikte hareket ettiğini söylemesi ortalığı karıştırdı.