Kuruluş Osman Çarşamba gecesine damga vurdu! Reytingleri altüst etti! ‘Burada bey de benim devlet de benim

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 38'inci bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer aldı. Tüm Kişiler kategorisinde zirvede yer alan Kuruluş Osman çarşamba akşamının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi.