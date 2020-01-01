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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!
Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı dizi severler tarafından sorgulanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin bu akşam başlamaması nedeniyle dizi takipçileri Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde heyecan sürüyor. Peki, Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 01.01.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 16:01
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