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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!

Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı dizi severler tarafından sorgulanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin bu akşam başlamaması nedeniyle dizi takipçileri Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde heyecan sürüyor. Peki, Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 01.01.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 16:01
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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı? Her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisini bu hafta ekranda göremeyen dizi izleyicileri Kuruluş Osman neden yok sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak ATV yayın akışı dizi takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizinin son bölümünde Osman Bey ve Dündar Bey arasındaki gerilim en üst noktaya çıkmıştı. Edebali ise yarenlerini kaybetmiş, Osman Bey onu aramaya yola koyulmuştu.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 1 Ocak ATV yayın akışında Ana Haber Bülteni'nin ardından Malefiz adlı yabancı sinema yayınlanacak. Malefiz filminin ardından Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi ekranlarda olacak.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili ve yeni reklam anlaşmaları nedeniyle bu hafta diziler yayınlanmayacak. Kuruluş Osman dizisinin 7. bölümü bu nedenle yayınlanmıyor.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 7. yeni bölümünün 15 Ocak akşamı ATV ekranlarında yayında olması bekleniyor.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.