Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı? Her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisini bu hafta ekranda göremeyen dizi izleyicileri Kuruluş Osman neden yok sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak ATV yayın akışı dizi takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizinin son bölümünde Osman Bey ve Dündar Bey arasındaki gerilim en üst noktaya çıkmıştı. Edebali ise yarenlerini kaybetmiş, Osman Bey onu aramaya yola koyulmuştu.