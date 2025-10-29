“Kuruluş Orhan” izleyiciyle buluştu! İlk bölümüyle zirveye yerleşti

120 ADET KOSTÜM VE ÖZEL TASARIM BAŞLIKLAR

Yine Kostüm Tasarımcısı Serdar Başbuğ tarafından 120 adet ana cast oyuncular için döneme ait kostümler üretilirken 1000 adet de halk, asker vb kostüm üretildi. Başlık ve Şapka Tasarımcısı Mücella Mert tarafından ana cast oyuncuları için özel başlıklar üretildi.

HAZIRLIK EĞİTİMİ

Dizinin oyuncularına akademisyenler-uzmanlar tarafından hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara bir ay boyunca teorik dersler verirken yine oyuncular uzmanlardan kurulu Bozdağ Film Koreografi Ekibinden aksiyon, at binme, ok ve kılıç eğitimleri aldı. Binicilik eğitimleri Bozdağ Film tesislerinde özel olarak yetiştirilmiş atlarla verildi.

ATÖLYELER FABRİKA GİBİ ÇALIŞTI

Dizinin çekimlerinde kullanılmak üzere Bozdağ Film Platosu'nda yer alan atölyelerde döneme ait binlerce aksesuar, eşya, kılıç, mızrak, kalkan ve obje üretildi.