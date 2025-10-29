29 Ekim 2025, Çarşamba
“Kuruluş Orhan” izleyiciyle buluştu! İlk bölümüyle zirveye yerleşti
atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan' için beklenen an geldi! Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun 'Orhan Bey' karakteriyle ekranlara geldiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve büyüleyici atmosferiyle izleyiciyi tarihi bir yolculuğa çıkardı. İlk bölümüyle ekrana gelen 'Kuruluş Orhan', etkileyici sahneleri, sürükleyici hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Dizinin oyuncu performansları ve görsel dünyası izleyicilerden tam not alırken, Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey'e hayat verdiği ilk bölüm, şimdiden sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilmeye başlandı. Diziye dair tüm detaylar haberimizde!
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:39