28 Ekim 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve kurduğu muhteşem dünyasıyla izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet eden Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle nefesleri kesecek. Peki 1. bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Orhan'ın yeni sezonuna dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 12:38
Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

1.Bölüm Özeti

Orhan Bey Bursa Önünde

Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır?

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Osman Bey Toyu Topluyor

Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır?

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZON İLK BÖLÜM 29 EKİM ÇARŞAMBA ATV'DE

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Sevdasıyla Orhan Bey'e Destek Veren Nilüfer Hatun

Bütün hengamenin arasında, sevdasıyla Orhan'a güç veren Nilüfer Hatun çocuklarıyla Orhan'a nefes olur. Orhan'ın en büyük dayanağı ve obadaki kalbi olan Nilüfer Hatun toyun hatunlar arasındaki yankısını nasıl göğüsleyecektir?

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Alaeddin Bey, Orhan Bey'in Görevine Talip

Alaeddin Bey ise aklının sesiyle Babasının karşısına geçer. Eğer Orhan'ı azledecekse vazifeye kendisi talip olduğunu söyler. Osman Bey ne karar verecektir?

KURULUS ORHAN 1.BÖLUM 1.FRAGMANI

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Gonca'dan Ümidini Kesen Malhun Hatun!

Alaeddin'in soyunun devamı için Gonca'dan ümidi kesen Malhun Hatun, Didar Hatun'a, Alaeddin için bir gelin adayı bakmasını söyler. Gonca ve Alaeddin bu isteği öğrendiğinde ne yapacaktır?

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Orhan Bey, Flavius'un Kardeşini Öldürüyor. Flavis'un İntikam Yemini!

Öte yanda toy kararı çıkana kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olan Orhan Bey, Flavius ve Saroz'un can damarını kesmek için büyük bir plan yapar. Orhan Bey Flavius'un kardeşini öldürür. Flavius kardeşinin intikamı için ant içer. Orhan'ın eliyle dökülen kan, Bursa surlarının önünde yeni bir fırtına mı doğuracaktır?

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet ( Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey),Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), İpek Arkan (Hafsa), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turasan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Erkan Bilben (Kanyumaz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey)

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan ezber bozmaya geliyor! İlk bölümde neler olacak?

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!