Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz şaşkına çevirdi!

Kurtlar Vadisi dizisi yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz çok kısa zaman içinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Diziyle alakalı olarak Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio ve son olarak Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmlerinde de boy gösteren Şaşmaz sosyal medyayı salladı. Kurtlar Vadisi hayranları dizinin eski bölümlerini internet ortamında büyük ilgiyle takip ediyor. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ise görenleri şaşırtıyor. İşte Necati Şaşmaz'ın son fotoğrafları...