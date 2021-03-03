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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin ateşçisiydi! Fenomen diziye damga vuracaklar! O isimden sonra... Kurtlar Vadisi'nin ateşçisiydi! Fenomen diziye damga vuracaklar! O isimden sonra...
Kurtlar Vadisi'nin ateşçisiydi! Fenomen diziye damga vuracaklar. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'a 3 isim dahil oldu. Kanal D'nin, yapımını Erler Film yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizisi Arka Sokaklar'a üç yeni isim daha katıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından dizinin takipçileri yeni isimlerin üstleneceği karakterleri merak ediyor. Gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 23:34
Kurtlar Vadisi'nin ateşçisiydi! Fenomen diziye damga vuracaklar. Kanal D'nin, yapımını Erler Film yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizisi Arka Sokaklar'a üç yeni isim daha katıldı. Kurtlar Vadisi dizisinde üstlendiği karakter ile akıllara kazanan Şekip Taaşpınar'ın üstleneceği karakter merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ DİZİSİNE DAMGA VURMUŞTU
Kurtlar Vadisi dizisinde üstlendiği karakter ile akıllara kazınan Şelip Taşpınar, Arka Sokaklar dizine dahil oldu. Şekip Taşpınar ise Medar karakterine hayat verecek.
Kanal D'nin, yapımını Erler Film yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizisi Arka Sokaklar'a üç yeni isim daha katıldı.
Dizinin bu Cuma (26 Şubat) ekrana gelecek olan 579'uncu bölümünde Emre Fakıoğlu ve Şekip Taşpınar izleyicisi karşısına çıkacak.
Genç oyuncu Emre Fakıoğlu, Halis karakterine Şekip Taşpınar ise Medar karakterine hayat verecek.