Kurtlar Vadisi'nin ateşçisiydi! Fenomen diziye damga vuracaklar! O isimden sonra...

Kurtlar Vadisi'nin ateşçisiydi! Fenomen diziye damga vuracaklar. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'a 3 isim dahil oldu. Kanal D'nin, yapımını Erler Film yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizisi Arka Sokaklar'a üç yeni isim daha katıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından dizinin takipçileri yeni isimlerin üstleneceği karakterleri merak ediyor. Gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.