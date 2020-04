Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü yaş gününe koronavirüs engeli!

Her yıl 2 kez doğum günü kutlayan Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum günü koronavirüs engeline takıldı. Kraliçe Elizabeth'in her yıl haziran ayında askeri resmi geçit töreniyle yapılan "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs (covid-19) salgınına takıldı.