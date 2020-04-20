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Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü yaş gününe koronavirüs engeli!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en uzun süre tahtta oturan monarkı unvanını taşıyan Kraliçe Elizabeth'in doğum günü koronavirüs engeline takıldı. 94 yaşına girecek olan Kraliçe'nin yılda iki kez kutlanan doğum günü her yıl resmi geçit töreniyle kutlanırken bu yıl corona virüs salgını nedeniyle farklı bir şekilde kutlanacak. İşte Kraliçe Elizabeth'in doğum günü hakkında Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklama...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 12:16
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Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü yaş gününe koronavirüs engeli!

Her yıl 2 kez doğum günü kutlayan Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum günü koronavirüs engeline takıldı. Kraliçe Elizabeth'in her yıl haziran ayında askeri resmi geçit töreniyle yapılan "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs (covid-19) salgınına takıldı.

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Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü yaş gününe koronavirüs engeli!

BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlamasını internet üzerinden yapacağını duyurdu.

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Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü yaş gününe koronavirüs engeli!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 94'üncü yaşgünü kutlaması dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını engeline takıldı. Kraliçe'nin doğum günün nasıl kutlanacağına ilişkin alternatif seçenek arayan Buckingham Sarayı, doğum günü partisini internet üzerinden düzenleneceğini açıkladı.

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Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü yaş gününe koronavirüs engeli!

Öte yandan, 21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da Trooping the Colour etkinliği yapılıyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören sergileniyor.

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Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü yaş gününe koronavirüs engeli!

68 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyor.