Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü yaş gününe koronavirüs engeli!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en uzun süre tahtta oturan monarkı unvanını taşıyan Kraliçe Elizabeth'in doğum günü koronavirüs engeline takıldı. 94 yaşına girecek olan Kraliçe'nin yılda iki kez kutlanan doğum günü her yıl resmi geçit töreniyle kutlanırken bu yıl corona virüs salgını nedeniyle farklı bir şekilde kutlanacak. İşte Kraliçe Elizabeth'in doğum günü hakkında Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklama...