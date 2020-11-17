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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Korona atlatan Irmak Ünal: Virüs telefonumdan bulaştı
Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal, ateşinin düşmemesi üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastalığı atlatan Ünal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine önerilerde bulundu. Koronayı arkadaşından kaptığını söyleyen Ünal, virüsün kendisine cep telefonu aracılığıyla geçtiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 17.11.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 13:30
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bir süre hastanede tedavisi yapılan ve o süreci zor atlattığını söyleyen Irmak Ünal, takipçilerine uyarılarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR CEP TELEFONUNDAN BULAŞTI
Yurt dışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söyleyen Ünal, yaşadığı anları ve bulaşma sürecini sosyal medyadan anlattı. Hastaneden taburcu olan oyuncu, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim" dedi.
Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, "Etrafta 'Bir şey yok. Oldum bitti' diyenleri dinlemeyin" dedi.
HASTALIK SÜRECİNİ SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI
Irmak Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Son dört gündür koronavirüsü ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum."
'BÜTÜN YAZI DİKKATLİ GEÇİRDİM'
"Sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm tecrübelerimi sizlerle paylamak istiyorum. Umarım şifa olur, yararlı olur... Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."