Kocasına sinirlendi stüdyodan kaçtı! Esra Erol ekibi fenomen Aysel'in çöp evinde | Canlı yayında büyük kriz...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. 16 yıllık evli, iki çocuk babası Ali Biçer, 16 Şubat'ta evi terk eden sosyal medya fenomeni karısı Aysel Biçer'i aramak için 07.03.2024 tarihinde stüdyoya geldi. TikTok fenomeni Aysel Hanım'ın "Köy hayatından bıktım" diyerek evi terk ettiği ve sosyal medyadan tanıştığı birine kaçtığını açıkladı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Çift ve kaynana canlı yayında yüzleşti. "Aysel görüntülerini sosyal medyaya atacağına çöp evini düzeltsin diye ihbarlar geldi." diyen Esra Erol, Aysel'in çöp evinden bağlantı yaptı. Kocasına sinirlenen Aysel ise stüdyodan kaçtı. İşte detaylar…