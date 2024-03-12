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Haberler Galeri Kocasına sinirlendi stüdyodan kaçtı! Esra Erol ekibi fenomen Aysel'in çöp evinde | Canlı yayında büyük kriz...

Kocasına sinirlendi stüdyodan kaçtı! Esra Erol ekibi fenomen Aysel'in çöp evinde | Canlı yayında büyük kriz...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. 16 yıllık evli, iki çocuk babası Ali Biçer, 16 Şubat'ta evi terk eden sosyal medya fenomeni karısı Aysel Biçer'i aramak için 07.03.2024 tarihinde stüdyoya geldi. TikTok fenomeni Aysel Hanım'ın "Köy hayatından bıktım" diyerek evi terk ettiği ve sosyal medyadan tanıştığı birine kaçtığını açıkladı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Çift ve kaynana canlı yayında yüzleşti. "Aysel görüntülerini sosyal medyaya atacağına çöp evini düzeltsin diye ihbarlar geldi." diyen Esra Erol, Aysel'in çöp evinden bağlantı yaptı. Kocasına sinirlenen Aysel ise stüdyodan kaçtı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.03.2024 01:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 01:49
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Kocasına sinirlendi stüdyodan kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’in çöp evinden bağlantı yaptı | Canlı yayında büyük kriz...

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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Kocasına sinirlendi stüdyodan kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’in çöp evinden bağlantı yaptı | Canlı yayında büyük kriz...

Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. 16 yıllık evli, iki çocuk babası Ali Biçer, 16 Şubat'ta evi terk eden sosyal medya fenomeni karısı Aysel Biçer'i bulmak için 07.03.2024 tarihinde Esra Erol'dan yardım istedi.

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Kocasına sinirlendi stüdyodan kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’in çöp evinden bağlantı yaptı | Canlı yayında büyük kriz...

Ali bey, TikTok fenomeni Aysel Hanım'ın "Köy hayatından bıktım" diyerek evi terk ettiği ve sosyal medyadan tanıştığı birine kaçtığını açıkladı.

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Kocasına sinirlendi stüdyodan kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’in çöp evinden bağlantı yaptı | Canlı yayında büyük kriz...

"EŞİM SON 2 YILDIR DEĞİŞTİ"
Ali Biçer'in açıklamaları şöyle: "İzmir Bergama'dan geliyorum. 16 yıllık evliyim. Karım 16 Şubat'ta gitti. Ben çiftçiyim ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Eşim çalışmıyordu. Son 2 yıldır değişti. Ben eşimi karşıma da aldım.

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Kocasına sinirlendi stüdyodan kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’in çöp evinden bağlantı yaptı | Canlı yayında büyük kriz...

Dedim ki "Bak senin gidişatını hiç beğenmiyorum. Bir köylü kadın böyle boyanmaz giymez." Ben "Asla böyle bir şey yapmıyorum." Siz beni annenle beraber kötü tutuyorsunuz" dedi.