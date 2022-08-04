04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ’un set paylaşımı olay oldu! Pembe takımı Instagram'ı yıktı geçti

Kıvanç Tatlıtuğ’un set paylaşımı olay oldu! Pembe takımı Instagram'ı yıktı geçti

2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanı yaşamıştı. Bir yandan dizi ve film projelerine devam eden Tatlıtuğ, eski rol arkadaşı Beren Saat ile yeniden bir araya geldi. Tatlıtuğ'un setten yaptığı paylaşım ise gündeme oturdu. Karavanda çekilen fotoğrafını paylaşan yakışıklı oyuncunun pembe takım elbisesi sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 11:25
  • 1
  • 106
Kıvanç Tatlıtuğ’un set paylaşımı olay oldu! Pembe takımı Instagram’ı yıktı geçti

14 yıl önce rol aldıkları Aşk-ı Memnu dizisiyle televizyon efsanesi haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra bir film projesi için bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 106
Kıvanç Tatlıtuğ’un set paylaşımı olay oldu! Pembe takımı Instagram’ı yıktı geçti

Dijital platformda çekilecek olan filmin çekimlerine başlayan ikili sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un setten yaptığı paylaşım ise gündeme oturdu.

  • 3
  • 106
Kıvanç Tatlıtuğ’un set paylaşımı olay oldu! Pembe takımı Instagram’ı yıktı geçti

Karavanda çekilen fotoğrafını 'Haller' notuyla paylaşan yakışıklı oyuncunun pembe takımı sosyal medyayı salladı.

  • 4
  • 106
Kıvanç Tatlıtuğ’un set paylaşımı olay oldu! Pembe takımı Instagram’ı yıktı geçti

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma yorum yağdı.

  • 5
  • 106
Kıvanç Tatlıtuğ’un set paylaşımı olay oldu! Pembe takımı Instagram’ı yıktı geçti

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un pembe takım elbiseli pozu…