Kıvanç Tatlıtuğ’un set paylaşımı olay oldu! Pembe takımı Instagram'ı yıktı geçti

2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanı yaşamıştı. Bir yandan dizi ve film projelerine devam eden Tatlıtuğ, eski rol arkadaşı Beren Saat ile yeniden bir araya geldi. Tatlıtuğ'un setten yaptığı paylaşım ise gündeme oturdu. Karavanda çekilen fotoğrafını paylaşan yakışıklı oyuncunun pembe takım elbisesi sosyal medyayı salladı.