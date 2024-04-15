15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'un bir de annesini görün! Tıpatıp benziyorlar! Kurt Efe'nin babası meğer...

Kıvanç Tatlıtuğ'un bir de annesini görün! Tıpatıp benziyorlar! Kurt Efe'nin babası meğer...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. 2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer çifti, mutlu evliliklerini Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Son olarak Aile dizisinde Aslan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncunu yaşı, eşi, işi derken annesi de merak konusu oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un güzeller güzeli annesi...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:15
  • 1
  • 123
Kıvanç Tatlıtuğ’un bir de annesini görün! Tıpatıp benziyorlar! Kurt Efe’nin babası meğer...

Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Aile gibi birçok başarılı proje ile adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris'te Başak Dizer ile nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandıran çift, magazin gündeminin en sık konuşulan isimleri arasında...

  • 2
  • 123
Kıvanç Tatlıtuğ’un bir de annesini görün! Tıpatıp benziyorlar! Kurt Efe’nin babası meğer...

1983 doğumlu ve aslen Adanalı olan yakışıklı oyuncunun ailesi de merak onusu oluyor. Ünlü isim özellikle annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

  • 3
  • 123
Kıvanç Tatlıtuğ’un bir de annesini görün! Tıpatıp benziyorlar! Kurt Efe’nin babası meğer...

İkilinin karelerini görenler, "Anasına bak oğlunu al", "Analar neler doğuruyor" şeklinde esprili yorumlarda bulunuyor.

  • 4
  • 123
Kıvanç Tatlıtuğ’un bir de annesini görün! Tıpatıp benziyorlar! Kurt Efe’nin babası meğer...

İşte Kıvanç Tatlıtuğ başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

  • 5
  • 123
Kıvanç Tatlıtuğ’un bir de annesini görün! Tıpatıp benziyorlar! Kurt Efe’nin babası meğer...

Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol