Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 25 bin TL'ye bakıcı tutmuştu! Şimdi de...

6 yıl önce nikah masasın oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Oğulları için yaklaşık maaşı 25 bin TL olan Filipinli bir bakıcı tutan ünlü çift şimdi de Türk bir bebek hemşiresini işe aldı. Böylece ünlü çiftin aylık bakıcı masrafı 45 bin TL'ye çıktı.