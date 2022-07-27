27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 25 bin TL'ye bakıcı tutmuştu! Şimdi de...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 25 bin TL'ye bakıcı tutmuştu! Şimdi de...

6 yıl önce nikah masasın oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Oğulları için yaklaşık maaşı 25 bin TL olan Filipinli bir bakıcı tutan ünlü çift şimdi de Türk bir bebek hemşiresini işe aldı. Böylece ünlü çiftin aylık bakıcı masrafı 45 bin TL'ye çıktı.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 09:21
  • 1
  • 11
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 25 bin TL’ye bakıcı tutmuştu! Şimdi de...

2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz Nisan ayında Kurt Efe ismini verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 25 bin TL’ye bakıcı tutmuştu! Şimdi de...

Doğumdan kısa süre sonra oğulları için Filipinli bir bakıcı tutan ünlü çift, İngilizce bilen bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL maaş vermeye başladı.

  • 3
  • 11
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 25 bin TL’ye bakıcı tutmuştu! Şimdi de...

HEMŞİREYE 20 BİN TL MAAŞ

Dadının ayrıca vize, sigorta ve yılda bir defa Filipinler'e gidiş/dönüş uçak masrafı da Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi tarafından karşılanıyordu.

  • 4
  • 11
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 25 bin TL’ye bakıcı tutmuştu! Şimdi de...

Başak Dizer, şimdi de Türk bir bebek hemşiresiyle anlaştı.

  • 5
  • 11
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 25 bin TL’ye bakıcı tutmuştu! Şimdi de...

Ünlü çift, bebekleri için anlaştıkları Türk hemşireye de dedikodulara göre 20 bin TL maaş ödüyor.