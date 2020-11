‘Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu: Yenilendim, tamamlandım, saflaştım…

Oyunculuk kariyerinizde yaşadığınız en büyük dönüm noktası neydi?

1997'de Best Model of the World seçildikten sonra, oyunculuk aklımda çok da yokken, bana o dönem dört dizi teklifinde bulunulmuştu. O işlerin arasında 'Deli Yürek'in hikayesi dikkatimi çekmişti. Bununla beraber tabii Osman Sınav'ı tanıma şansım oldu. Sanırım kariyerimin hem başlangıç, hem de dönüm noktası, 'Deli Yürek'i seçmek ve Sınav ile bu yolculuğa başlamaktı.