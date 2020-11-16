‘Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu: Yenilendim, tamamlandım, saflaştım…

İzleyiciyle aranızda özel bağ olduğunu düşünüyorum...

Bahsettiğiniz bağ bilinçle, stratejiyle kurulmuş bir bağ değil. Yılların getirdiği bir sonuç. Bunun nasıl olduğuna dair net bir fikrim yok. Ben hep işlerimi seçerken de, hayatıma ve kendime karşı da samimi olmaya çalışıyorum. Bu bana iş seçerken ekstra sorumluluk yüklüyor. Hem benim, hem de seyircinin beklentisini boşa çıkarmayacak, aynı zamanda heyecanlandıracak işleri seçmeye özen gösteriyorum. Böyle bir karşılık bulmuşken bunu devamlı hale getirmek ve daha da büyütmek bizim elimizde.



