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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu: Yenilendim, tamamlandım, saflaştım… ‘Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu: Yenilendim, tamamlandım, saflaştım…
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Günaydın'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sinem Kobal'la evliliği üzerine konuşan ve kızı Lalin'i geçtiğimiz haftalarda kucağına alan İmirzalıoğlu, baba olduktan sonra yaşadığı duyguları, "Yenilendim, tamamlandım, saflaştım" sözleriyle anlattı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 13:18
Atv'nin efsane yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçen ay kızı Lalin'i kucağına alan İmirzalıoğlu; babalığı, evliliği, oyunculuğu, Türkiye'nin sağlık sistemi ve rol aldığı Türk Telekom'un reklam filmiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o açıklamaları…
GALERİ DEVAM EDİYOR Oyunculuk kariyerinizde yaşadığınız en büyük dönüm noktası neydi?
1997'de Best Model of the World seçildikten sonra, oyunculuk aklımda çok da yokken, bana o dönem dört dizi teklifinde bulunulmuştu. O işlerin arasında 'Deli Yürek'in hikayesi dikkatimi çekmişti. Bununla beraber tabii Osman Sınav'ı tanıma şansım oldu. Sanırım kariyerimin hem başlangıç, hem de dönüm noktası, 'Deli Yürek'i seçmek ve Sınav ile bu yolculuğa başlamaktı.
SAMİMİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM Dizilere ara vermenizin nedeni sürelerinin çok uzun olması mı?
Bir sorumluluk aldığımda üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Dizi sürelerinin uzaması sebebiyle, seyircinin beklentisini karşılayacak kaliteli işler yapma konusunda endişeliyim. O nedenle seçiciyim. Bunun üstesinden geleceğimize inandığım bir proje olursa kabul ederim.
İzleyiciyle aranızda özel bağ olduğunu düşünüyorum...
Bahsettiğiniz bağ bilinçle, stratejiyle kurulmuş bir bağ değil. Yılların getirdiği bir sonuç. Bunun nasıl olduğuna dair net bir fikrim yok. Ben hep işlerimi seçerken de, hayatıma ve kendime karşı da samimi olmaya çalışıyorum. Bu bana iş seçerken ekstra sorumluluk yüklüyor. Hem benim, hem de seyircinin beklentisini boşa çıkarmayacak, aynı zamanda heyecanlandıracak işleri seçmeye özen gösteriyorum. Böyle bir karşılık bulmuşken bunu devamlı hale getirmek ve daha da büyütmek bizim elimizde.
Geçtiğimiz günlerde baba oldunuz... Neler hissediyorsunuz?
Sanırım 'Hissedilmez, yaşanır' cümlesinin tam anlam bulduğu yerdeyim... Şu ana kadar bildiğim cümlelerle bunu anlatabilmem kolay değil, tamamen yeni bir hayat başladı.