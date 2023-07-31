31 Temmuz 2023, Pazartesi
Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz
Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan filmleri Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasına adını yazdırdı. Efsane serinin 'Keloğlan Aramızda' filminde canlandırdığı Fatma karakteriyle tanınan oyuncu ise yıllar sonra gündeme geldi. Kariyerinin başlarında yer aldığı Keloğlan filmiyle takdir toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Fatma'ya hayat veren ismin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:21
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