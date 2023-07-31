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Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz

Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan filmleri Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasına adını yazdırdı. Efsane serinin 'Keloğlan Aramızda' filminde canlandırdığı Fatma karakteriyle tanınan oyuncu ise yıllar sonra gündeme geldi. Kariyerinin başlarında yer aldığı Keloğlan filmiyle takdir toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Fatma'ya hayat veren ismin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:21
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Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz

Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan filmleri Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasına adını yazdırdı. Efsane seride Keloğlan Aramızda filminin güzeller güzeli Fatma'sı ise yıllar sonra gündeme geldi.

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Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Fatma'nın Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar, Aşk Yeniden, Huzur Sokağı, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.

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Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz

Fatma'nın kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz

Kariyerinin başlarında yer aldığı Keloğlan filmiyle takdir toplayan bu genç kız, bir döneme damga vuran ve hala ilk günkü gibi izlenen Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Şaheste' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil.

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Keloğlan’ın Fatma’sı bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz

Şimdilerde 71 yaşında olan Eskişehirli yıldız, oyunculukla iç içe bir yaşam sürmeye devam ediyor.