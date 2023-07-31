Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz

Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan filmleri Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasına adını yazdırdı. Efsane serinin 'Keloğlan Aramızda' filminde canlandırdığı Fatma karakteriyle tanınan oyuncu ise yıllar sonra gündeme geldi. Kariyerinin başlarında yer aldığı Keloğlan filmiyle takdir toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Fatma'ya hayat veren ismin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı.