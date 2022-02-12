Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Atasoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyada da ilgi odağı olan oyuncunun annesi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan annesi...