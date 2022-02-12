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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Atasoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyada da ilgi odağı olan oyuncunun annesi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan annesi...

Giriş Tarihi: 12.02.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 14:34
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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Fadik Sevin Atasoy, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Atasoy'un usta oyuncunun kızı olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

İşte Fadik Sevin Atasoy ve birçok ünlü ismin annesi...

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Burak Özçivit

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Burak Özçivit ve annesi Ceyhan Özçivit

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Burak Özçivit ve annesi Ceyhan Özçivit