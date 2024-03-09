Kardeşlerim’de nefesler tutuldu! Oğulcan’dan beklenmeyen hamleler...

120. bölüm özeti:

"DAL RÜZGARI AFFETSE DE, KIRILMIŞTIR BİR KERE…"

Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır alır. Akif, türlü yalan ve numaralarla Nebahat'ten ayrılmasını isteyen Süreyya'yı oyalarken; Aybike, Tolga ile Yasmin'in arasının düzelmesi için çabalar.