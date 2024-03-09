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Kardeşlerim'de nefesler tutuldu! Oğulcan’dan beklenmeyen hamleler...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yeni bölümde neler yaşanacağı merakla beklenirken, dizinin 120. bölüm fragmanı izleyicileri daha da heyecanlandırdı. Aniden anne ve babasız kalan kardeşlerin hikayesi, bu akşam atv ekranlarına geliyor.

Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:47
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Kardeşlerim’de nefesler tutuldu! Oğulcan’dan beklenmeyen hamleler...

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlarına geliyor.

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Kardeşlerim’de nefesler tutuldu! Oğulcan’dan beklenmeyen hamleler...

120. bölüm özeti:

"DAL RÜZGARI AFFETSE DE, KIRILMIŞTIR BİR KERE…"

Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır alır. Akif, türlü yalan ve numaralarla Nebahat'ten ayrılmasını isteyen Süreyya'yı oyalarken; Aybike, Tolga ile Yasmin'in arasının düzelmesi için çabalar.

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Kardeşlerim’de nefesler tutuldu! Oğulcan’dan beklenmeyen hamleler...

Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır alır.

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Kardeşlerim’de nefesler tutuldu! Oğulcan’dan beklenmeyen hamleler...

Akif, türlü yalan ve numaralarla Nebahat'ten ayrılmasını isteyen Süreyya'yı oyalarken; Aybike, Tolga ile Yasmin'in arasının düzelmesi için çabalar.

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Kardeşlerim’de nefesler tutuldu! Oğulcan’dan beklenmeyen hamleler...

Oğulcan, kendisinden hiç beklenmeyecek radikal hamleler yaparak, herkesi şaşkınlığa uğratır. Gökhan'la ilgili endişelerini Nebahat'le paylaşan Ayla, Akiflerden destek alır.