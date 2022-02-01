01 Şubat 2022, Salı
Kalp Yarası’nda Feraye’nin gelişi herkesi şoke etti!
atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #HesaplaşmaZamanı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 01.02.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 12:19
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