Kalp Yarası’nda Feraye’nin gelişi herkesi şoke etti!

Feraye'nin yaşadığını öğrenen Vedia hem hüzün hem de büyük bir mutluluk yaşarken Feraye'den aynı karşılığı göremedi. Feraye, yapmak istediklerine Vedia'nın engel olabileceğini düşünerek Vedia'yı Bahtiyar'ın evine kilitledi. Her şeyden habersiz Betül ise Vedia eve dönmeyince Yaman'a haber vererek yardım istedi. Yaman ve Betül'ün konuşmasını duyan Hande öfkeden deliye döndü.