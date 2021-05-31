Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Kağıt Ev'de canlandırdığı Cemre karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Helin Kandemir, ilgi odağı oldu. Küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan ve özellikle Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki başarısıyla ekranların en çok konuşulan oyuncularından olan Kandermir, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Kağıt Ev'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...