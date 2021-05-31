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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Kağıt Ev'de canlandırdığı Cemre karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Helin Kandemir, ilgi odağı oldu. Küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan ve özellikle Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki başarısıyla ekranların en çok konuşulan oyuncularından olan Kandermir, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Kağıt Ev'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 17:39 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:40
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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Kağıt Ev dizisindeki Cemre rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkan Helin Kandemir, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Helin Kandemir'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Helin Kandemir'in yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Gözde Seda Altuner - 16 Haziran 1982

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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995

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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Kaan Yıldırım - 24 Aralık 1986

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Kağıt Ev’in Cemre’si Helin Kandemir yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Hadise - 22 Ekim 1985