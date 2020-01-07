Kadir Doğulu Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ü kalbine yazdı

Kadir Doğulu Sefirin Kızı dizisinde oynayan eşi Neslihan Atagül ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören fotoğraftaki küçük detay sevenlerinin gözünden kaçmadı. Paylaşımı yapan Kadir Doğulu, Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan eşi Neslihan Atagül'ün adını kalbinin üstüne etiketlemiş. İşte o paylaşım...