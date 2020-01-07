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Kadir Doğulu Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ü kalbine yazdı

Kadir Doğulu Sefirin Kızı dizisinde oynayan eşi Neslihan Atagül ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören fotoğraftaki küçük detay sevenlerinin gözünden kaçmadı. Paylaşımı yapan Kadir Doğulu, Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan eşi Neslihan Atagül'ün adını kalbinin üstüne etiketlemiş. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 03:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 03:59
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Kadir Doğulu Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ü kalbine yazdı

Kadir Doğulu Sefirin Kızı dizisinde oynayan eşi Neslihan Atagül ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören fotoğraftaki küçük detay sevenlerinin gözünden kaçmadı.

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Kadir Doğulu Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ü kalbine yazdı

Paylaşımı yapan Kadir Doğulu, Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan eşi Neslihan Atagül'ün adını kalbinin üstüne etiketlemiş.

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Kadir Doğulu Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ü kalbine yazdı

İşte o paylaşım...

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Kadir Doğulu Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ü kalbine yazdı

Gündeme oturan ikilinin özel hayatı da merak konusu oldu. Sevenleri Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün memleketini merak etti. İşte ünlülerin memleketleri.

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Kadir Doğulu Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ü kalbine yazdı

Kadir Doğulu - Mersin