03 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin romantik paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Sanat dünyasının en yakıştırılan çiftlerinden olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den sosyal medyayı sallayan paylaşım geldi. 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, aşklarıyla en sevilen çiftler arasında gösterilirken sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile birlikte paylaştığı son fotoğrafla sosyal medyanın gündemine otururken fotoğrafa yazdığı notla takipçilerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 03.11.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 11:40
  • 1
  • 70
Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin romantik paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaş eşi Neslihan Atagül ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

  • 2
  • 70
Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin romantik paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Ünlüler dünyasının en yakışan çiftleri arasında gösterilen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, evliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyor.

  • 3
  • 70
Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin romantik paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafı romantik bir mesajla takipçileriyle paylaştı.

  • 4
  • 70
Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin romantik paylaşımı sosyal medyada olay oldu

"EN GÜZELİNİ ALMIŞIM KOLUMA…"

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafa, "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" notunu düştü. Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

  • 5
  • 70
Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin romantik paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Aşklarıyla magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün son paylaşımıyla gündem olmasının ardından özel hayatları da mercek altına alındı. İkilinin arasındaki yaş farkı ise en merak edilen konu oldu. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasındaki yaş farkı.