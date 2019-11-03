Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin romantik paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Sanat dünyasının en yakıştırılan çiftlerinden olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den sosyal medyayı sallayan paylaşım geldi. 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, aşklarıyla en sevilen çiftler arasında gösterilirken sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile birlikte paylaştığı son fotoğrafla sosyal medyanın gündemine otururken fotoğrafa yazdığı notla takipçilerinden tam not aldı.