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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise’den olay paylaşım! Beğeni yağdı Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise’den olay paylaşım! Beğeni yağdı
Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Şarkıları ve özel hayatının yanında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, şimdi de makyajsız paylaşımıyla dikkat çekti. Hadise'nin paylaşımı hayranlarından yine tam not aldı.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 12:44
Oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla bu yıla damgasını vuran Hadise, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Instagram hesabını en aktif kullanan ünlülerden biri olan Hadise, makyajsız fotoğrafını da sevenleriyle paylaşmak çekinmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla meydan okuyan Hadise, takipçilerinden bir kez daha tam not aldı. Takipçileri tarafından Hadise'ye, "Kaan Yıldırım aşkı Hadise'ye yaradı" yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin o paylaşımı ve makyajsız fotoğrafları…
Sinem Kobal
Sinem Kobal
Ebru Gündeş