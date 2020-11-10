Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise’den olay paylaşım! Beğeni yağdı

Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Şarkıları ve özel hayatının yanında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, şimdi de makyajsız paylaşımıyla dikkat çekti. Hadise'nin paylaşımı hayranlarından yine tam not aldı.