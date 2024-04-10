Kaan Taşaner'in genç sevgilisine bakın! Birlikte görüntülendiler! Aralarında 17 yaş var...

Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni dahil olan Kaan Taşaner, dizide Giray karakterine hayat veriyor. "Fatmagül'ün Suçu ne?" dizisiyle tanınan oyuncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 44 yaşındaki yakışıklı oyuncu son olarak, kendisinden 17 yaş küçük sevgiliyse görüntülendi. Kaan Taşaner gönlünü bakın kime kaptırmış...