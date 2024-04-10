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Kaan Taşaner'in genç sevgilisine bakın! Birlikte görüntülendiler! Aralarında 17 yaş var...

Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni dahil olan Kaan Taşaner, dizide Giray karakterine hayat veriyor. "Fatmagül'ün Suçu ne?" dizisiyle tanınan oyuncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 44 yaşındaki yakışıklı oyuncu son olarak, kendisinden 17 yaş küçük sevgiliyse görüntülendi. Kaan Taşaner gönlünü bakın kime kaptırmış...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 13:34
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Kaan Taşaner’in genç sevgilisine bakın! Birlikte görüntülendiler! Aralarında 17 yaş var...

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle tanınan Kaan Taşaner, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sosyal medyada sıkça yer alıyor.

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Kaan Taşaner’in genç sevgilisine bakın! Birlikte görüntülendiler! Aralarında 17 yaş var...

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle yıldızı parlayan Kaan Taşaner, 2021 yılının ilk günlerinde şovmen Cem Özer'in eşi Pınar Dura'nın yeğeni Seray Dura ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

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Kaan Taşaner’in genç sevgilisine bakın! Birlikte görüntülendiler! Aralarında 17 yaş var...

İkilinin arasındaki 17 yaş fark çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, bu konudaki eleştirileri, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" sözleriyle, önemsemediğini belirtmişti.

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Kaan Taşaner’in genç sevgilisine bakın! Birlikte görüntülendiler! Aralarında 17 yaş var...

Kaan Taşaner, önceki gün sevgilisi Seray Dura ile yemeğe çıktıklarını Nişantaşı'da objektiflere yansıdı. Ramazan Bayram tatili için plan yapmadıklarını söyleyen oyuncu, sevgilisine bakarak, "Buradayız" dedi.

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Kaan Taşaner’in genç sevgilisine bakın! Birlikte görüntülendiler! Aralarında 17 yaş var...

İşte Kaan Taşaner başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...