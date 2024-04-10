10 Nisan 2024, Çarşamba
Kaan Taşaner'in genç sevgilisine bakın! Birlikte görüntülendiler! Aralarında 17 yaş var...
Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni dahil olan Kaan Taşaner, dizide Giray karakterine hayat veriyor. "Fatmagül'ün Suçu ne?" dizisiyle tanınan oyuncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 44 yaşındaki yakışıklı oyuncu son olarak, kendisinden 17 yaş küçük sevgiliyse görüntülendi. Kaan Taşaner gönlünü bakın kime kaptırmış...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 13:34
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