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İrem Derici gözyaşları içinde seslendi: "Seni çok özledim buluşalım"

Fırtınalı aşk yaşadığı Cem Belevi ile olaylı şekilde ayrılan İrem Derici, ihanet şokunu atlatmasının ardından konserlerine yoğunlaşmıştı. Sosyal medya paylaşımlarına da ağırlık veren şarkıcı Instagram hesabından bir video yayınladı. Derici, gözyaşları içinde "Seni çok özledim, New York'ta buluşalım!" dedi. İrem Derici'nin uğruna ağladığı Onurr ise bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 26.07.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 13:43
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İrem Derici gözyaşları içinde seslendi: Seni çok özledim buluşalım

İrem Derici, bir küs bir barışık aşk yaşadığı Cem Belevi ile olaylı şekilde yollarını ayırmıştı.

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İrem Derici gözyaşları içinde seslendi: Seni çok özledim buluşalım

İkinci kez Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici, aldatıldığını öğrendikten sonra eski sevgilisine, "çeyrek popçu" ve "çöp" demişti.

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İrem Derici gözyaşları içinde seslendi: Seni çok özledim buluşalım

Cem Belevi'nin ünlü şarkıcıyı manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberleri ile magazin gündemi çalkalanmıştı.

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İrem Derici gözyaşları içinde seslendi: Seni çok özledim buluşalım

İhanet ile sarsılan İrem Derici, "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" ifadelerini kullanmıştı.

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İrem Derici gözyaşları içinde seslendi: Seni çok özledim buluşalım

İhanetin şokunu atlatmasının ardından konserlerine yoğunlaşan Derici son olarak Instagram'dan bir video paylaştı.