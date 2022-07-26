İrem Derici gözyaşları içinde seslendi: "Seni çok özledim buluşalım"

Fırtınalı aşk yaşadığı Cem Belevi ile olaylı şekilde ayrılan İrem Derici, ihanet şokunu atlatmasının ardından konserlerine yoğunlaşmıştı. Sosyal medya paylaşımlarına da ağırlık veren şarkıcı Instagram hesabından bir video yayınladı. Derici, gözyaşları içinde "Seni çok özledim, New York'ta buluşalım!" dedi. İrem Derici'nin uğruna ağladığı Onurr ise bakın kim çıktı...