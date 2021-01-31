İlkokul sorusunda kaybetti sosyal medyayı salladı! Milyoner'e damga vuran an

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümüne ilkokul öğrencilerine yöneltilen basit soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı damga vurdu. İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 31.01.2021 02:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 02:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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