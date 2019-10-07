İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkında şaşırtan gerçek! Daha 13 yaşındayken...

İbrahim Tatlıses ve Çukur'un yıldızı Perihan Savaş yıllar önce 6 yıl süren bir evlilik yaptı. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, 16 yaşında Altın Portakal alma başarısı gösterdi. Ödüllü filmleri aratmayacak bir hayata sahip olan Perihan Savaş'ın gerçekleri herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Tatlıses ile 6 yıl birlikte olan Perihan Savaş'ın bir de ünlü sanatçıdan Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki de çocuğu var. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın bilinmeyen gerçekleri..

Giriş Tarihi: 07.10.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 21:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





