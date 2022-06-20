20 Haziran 2022, Pazartesi
İbrahim Tatlıses oğlu İbrahim Tatlıses'e isyan etti: İhanete uğradım! Şirketin kasasını boşalttı
İbrahim Tatlıses bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında olay açıklamalar yaptı. Magazin programına telefonla bağlanan İmparator, eski eşi Adalet Sara ve Ahmet Tatlıses hakkında suçlamalarda bulundu. Ünlü türkücü, 'Vurulduğum gün Ahmet gidip şirkettin kasasındaki paraları boşalttı' dedi. İşte olay açıklamaları...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 13:45
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