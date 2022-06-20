İbrahim Tatlıses oğlu İbrahim Tatlıses’e isyan etti: İhanete uğradım! Şirketin kasasını boşalttı

"EN BÜYÜK İHANETİ YAPAN AHMET"

Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim.