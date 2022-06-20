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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses oğlu İbrahim Tatlıses'e isyan etti: İhanete uğradım! Şirketin kasasını boşalttı

İbrahim Tatlıses oğlu İbrahim Tatlıses'e isyan etti: İhanete uğradım! Şirketin kasasını boşalttı

İbrahim Tatlıses bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında olay açıklamalar yaptı. Magazin programına telefonla bağlanan İmparator, eski eşi Adalet Sara ve Ahmet Tatlıses hakkında suçlamalarda bulundu. Ünlü türkücü, 'Vurulduğum gün Ahmet gidip şirkettin kasasındaki paraları boşalttı' dedi. İşte olay açıklamaları...

Giriş Tarihi: 20.06.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 13:45
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İbrahim Tatlıses oğlu İbrahim Tatlıses’e isyan etti: İhanete uğradım! Şirketin kasasını boşalttı

Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile arası açık olan İbrahim Tatlıses dün sosyal medya hesabından "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajını paylaştı.

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İbrahim Tatlıses oğlu İbrahim Tatlıses’e isyan etti: İhanete uğradım! Şirketin kasasını boşalttı

Sitem dolu mesaja Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan "Bugün Babalar Günü'ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… 'Namus davası' diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü'ymüş… Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun" cevabı geldi.

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İbrahim Tatlıses oğlu İbrahim Tatlıses’e isyan etti: İhanete uğradım! Şirketin kasasını boşalttı

YEDİ DÜKKANI BATIRDI!

Adalet Sara'nın paylaşımı sonrası Beyaz Magazin programına bağlanan İbrahim Tatlıses, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Kedisinin hastanede olduğu dönemde Ahmet Tatlıses'in şirketin kasasını boşattığını söyleyen İmparator, şu ifadeleri kullandı:

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İbrahim Tatlıses oğlu İbrahim Tatlıses’e isyan etti: İhanete uğradım! Şirketin kasasını boşalttı

"YEDİ DÜKKANI BATIRDI"

"45 senedir ayrılmışım 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar. Oğluna yedi dükkân verdim, hepsini batırmış neyin helalliği. Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim."

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İbrahim Tatlıses oğlu İbrahim Tatlıses’e isyan etti: İhanete uğradım! Şirketin kasasını boşalttı

"EN BÜYÜK İHANETİ YAPAN AHMET"

Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim.