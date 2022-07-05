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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara 18 oldu! Eşi Filiz Erkal paylaştı görenler hayran kaldı

"Canısı", "Çare Gelmez", "Ömrüm" gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damgasını vuran İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan şarkıcı geride 3 acılı evlat bıraktı. Erkal'ın büyük kızı Dilara 18 yaşına bastı. Eşi Filiz Erkal kızının yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 11:52
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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara 18 oldu! Eşi Filiz Erkal paylaştı görenler hayran kaldı

'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve bir ay komada kalan Erkal, 50 yaşında hayata veda etmişti.

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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara 18 oldu! Eşi Filiz Erkal paylaştı görenler hayran kaldı

"CANIM SEVGİLİMİN EMANETİ"

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan şarkıcı geride 3 acılı evlat bıraktı. Erkal çiftinin kızları Dilara, 18 yaşına bastı.

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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara 18 oldu! Eşi Filiz Erkal paylaştı görenler hayran kaldı

"SEVGİLİMİN EMANETİ..."

Filiz Erkal, kızının yani yaşını sosyal medya üzerinden kutladı.

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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara 18 oldu! Eşi Filiz Erkal paylaştı görenler hayran kaldı

Kızının fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisine; "Benim ilk göz ağrım güzel kızım ne çabuk zaman geçti... Sen 18 oldun! Bu yaşın sana güzellikler getirsin. Ömrün boyunca yüzün gülsün, iyi insanlar çıksın hep karşına... Canım sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın... Seni seviyorum bebeğim" notunu düştü.

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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara 18 oldu! Eşi Filiz Erkal paylaştı görenler hayran kaldı

Dilara Erkal güzelliğiyle hayran bıraktı.