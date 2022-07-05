05 Temmuz 2022, Salı
İbrahim Erkal’ın kızı Dilara 18 oldu! Eşi Filiz Erkal paylaştı görenler hayran kaldı
"Canısı", "Çare Gelmez", "Ömrüm" gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damgasını vuran İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan şarkıcı geride 3 acılı evlat bıraktı. Erkal'ın büyük kızı Dilara 18 yaşına bastı. Eşi Filiz Erkal kızının yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı.
Giriş Tarihi: 05.07.2022 11:52
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