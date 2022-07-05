İbrahim Erkal’ın kızı Dilara 18 oldu! Eşi Filiz Erkal paylaştı görenler hayran kaldı

Kızının fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisine; "Benim ilk göz ağrım güzel kızım ne çabuk zaman geçti... Sen 18 oldun! Bu yaşın sana güzellikler getirsin. Ömrün boyunca yüzün gülsün, iyi insanlar çıksın hep karşına... Canım sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın... Seni seviyorum bebeğim" notunu düştü.