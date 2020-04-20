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Hüsnü Şenlendirici İstanbul’u terk ederek köye yerleşti! Çapa yapıp traktör sürüyor
Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici İstanbul'u terk ederek memleketine döndü. İzmir'in Bergama ilçesinde satın aldığı çiftliğine yaşamaya başlayan Şenlendirici, tam bir köy hayatı yaşamaya başladı. Çapa yapıp, traktör kullanan Hüsnü Şenlendirici, sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan beslerken bir yandan da müzik çalışmalarına devam ediyor.
Giriş Tarihi: 20.04.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:39
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