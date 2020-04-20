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Hüsnü Şenlendirici İstanbul’u terk ederek köye yerleşti! Çapa yapıp traktör sürüyor

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici İstanbul'u terk ederek memleketine döndü. İzmir'in Bergama ilçesinde satın aldığı çiftliğine yaşamaya başlayan Şenlendirici, tam bir köy hayatı yaşamaya başladı. Çapa yapıp, traktör kullanan Hüsnü Şenlendirici, sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan beslerken bir yandan da müzik çalışmalarına devam ediyor.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:39
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Hüsnü Şenlendirici İstanbul’u terk ederek köye yerleşti! Çapa yapıp traktör sürüyor

Bir dönem sık sık magazin sayfalarında boy gösteren Hüsnü Şenlendirici artık bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. İstanbul'dan ayrılarak ata topraklarına dönen Şenlendirici memleketi İzmir'in Bergama ilçesindeki 5 yıl önce satın aldığı çiftliğine yerleşti.

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Hüsnü Şenlendirici İstanbul’u terk ederek köye yerleşti! Çapa yapıp traktör sürüyor

Çapa yapıp, traktör kullanan Hüsnü Şenlendirici, sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan besliyor. Ata topraklarında tarımla uğraşırken müzik çalışmalarına da devam ettiğini belirten Hüsnü Şenlendirici, "İhtiyacım olan sebzelerin büyük bölümünü tamamen doğal bir şekilde kendim ekip, yetiştiriyorum'' dedi.

Saçı sakalı beyazlayan Hüsnü Şenlendirici'nin değişimi de dikkat çekiyor. İşte yeni hayatı ile Hüsnü Şenlendirici.

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Hüsnü Şenlendirici İstanbul’u terk ederek köye yerleşti! Çapa yapıp traktör sürüyor

Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici, 5 yıl önce, doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın aldı. İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası'nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.

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Hüsnü Şenlendirici İstanbul’u terk ederek köye yerleşti! Çapa yapıp traktör sürüyor

Kasket takıp, çizme giyerek çiftliğinde çapa yapıp, domatesten bibere, patlıcandan kabağa kadar pek çok sebzenin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, cennet hurması, armut, elma gibi birçok meyve yetiştiren Şenlendirici, traktör de kullanıyor. Şenlendirici, çiftliğinde ayrıca 30 tavuk, 10 kadar keçi ve koyun besliyor.

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Hüsnü Şenlendirici İstanbul’u terk ederek köye yerleşti! Çapa yapıp traktör sürüyor

'SEBZELERİMİ KENDİM YETİŞTİRİYORUM'

Ata topraklarında tarımla uğraşırken müzik çalışmalarına da devam ettiğini belirten Hüsnü Şenlendirici, "Toprağın besin zinciri için en başta gelen ve çok önem verilmesi gereken yer olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de ihtiyacım olan sebzelerin büyük bölümünü tamamen doğal bir şekilde kendim ekip, yetiştiriyorum. Zeytinden yağ çıkarıyorum. Gelen misafirlerime de bu zeytin ve yağdan hediye ediyorum. Hatta onlara 'bu zeytinler klarnet sesiyle olgunlaşmış zeytinler' diyorum. Çiftlikte 300 zeytin ağacının yanı sıra 200 de çeşitli türlerde meyve ağacımız var. Ailemle bunların bakımlarını yapıyoruz.