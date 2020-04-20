Hüsnü Şenlendirici İstanbul’u terk ederek köye yerleşti! Çapa yapıp traktör sürüyor

'SEBZELERİMİ KENDİM YETİŞTİRİYORUM'

Ata topraklarında tarımla uğraşırken müzik çalışmalarına da devam ettiğini belirten Hüsnü Şenlendirici, "Toprağın besin zinciri için en başta gelen ve çok önem verilmesi gereken yer olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de ihtiyacım olan sebzelerin büyük bölümünü tamamen doğal bir şekilde kendim ekip, yetiştiriyorum. Zeytinden yağ çıkarıyorum. Gelen misafirlerime de bu zeytin ve yağdan hediye ediyorum. Hatta onlara 'bu zeytinler klarnet sesiyle olgunlaşmış zeytinler' diyorum. Çiftlikte 300 zeytin ağacının yanı sıra 200 de çeşitli türlerde meyve ağacımız var. Ailemle bunların bakımlarını yapıyoruz.