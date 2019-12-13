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Hülya Avşar'ın ilk eşi şaşırttı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

Hülya Avşar, her aşkı, her lafı, her yaptığı ile uzun yıllardır magazin gündeminden düşmedi. 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini sonlandıran Hülya Avşar, iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Fakat bunlar Hülya Avşar'ın tek aşk maceraları değil. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi sansa da Avşar'ın Çilingiroğlu'ndan yıllar önce yaptığı bir evliliği daha vardı. Hülya Avşar'ın güzellik yarışmasından kazandığı tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 14:17
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Hülya Avşar'ın ilk eşi şaşırttı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

Hülya Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle yıllardır gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın adını herkes ilk olarak 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında duymuştu. O gece güzellik kraliçesi seçilen Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi...

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Hülya Avşar'ın ilk eşi şaşırttı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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Hülya Avşar'ın ilk eşi şaşırttı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN

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Hülya Avşar'ın ilk eşi şaşırttı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...
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Hülya Avşar'ın ilk eşi şaşırttı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN